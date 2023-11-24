В Губахе пожарные спасли от огня трёх жильцов горящего дома

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:42
В Губахе пожарные потушили огонь в многоквартирном доме по ул. Газеты Правда. Из огня были спасены три человека, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 24 ноября в 12:42. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и четырёх единиц техники. На месте пожарными было установлено, что горят бытовые вещи в помещении сушилки на первом этаже двухэтажного дома.
До приезда пожарных подразделений самостоятельно эвакуировалось шесть человек.
Пожарными 63 пожарно-спасательной части были спасены ещё три человека — звеном газодымозащитной службы они выведены на свежий воздух. Пожар площадью около 20 квадратных метров ликвидирован в 12:54. На пожаре погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.