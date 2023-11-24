В Губахе пожарные спасли от огня трёх жильцов горящего дома

Сообщение о пожаре поступило 24 ноября в 12:42. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и четырёх единиц техники. На месте пожарными было установлено, что горят бытовые вещи в помещении сушилки на первом этаже двухэтажного дома.