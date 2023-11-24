В Кишертском округе во время охоты вместо лося убили одного из охотников

В частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе во время загона лося был убит мужчина. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник. В краевом минприроде информацию о произошедшем изданию подтвердили.



«Как правило, причиной несчастных случаев на охоте становится несоблюдение техники безопасности», — поясняют в министерстве. Во время загона лося, каждый охотник имеет свой номер и свое место, с которого он не должен уходить, напоминают в ведомстве.