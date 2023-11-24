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В Кишертском округе во время охоты вместо лося убили одного из охотников

В Кишертском округе во время охоты вместо лося убили одного из охотников

24 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Несчастный случай произошел во время загона животного.

В частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе во время загона лося был убит мужчина. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник. В краевом минприроде информацию о произошедшем изданию подтвердили.

«Как правило, причиной несчастных случаев на охоте становится несоблюдение техники безопасности», — поясняют в министерстве. Во время загона лося, каждый охотник имеет свой номер и свое место, с которого он не должен уходить, напоминают в ведомстве.

Самое главное правило при этом — не стрелять по неясно видимой цели, не стрелять на шум, шорох движения, на колыхание ветвей, так как это может быть человек. Категорически запрещается стрельба вдоль линии стрелков. При постановке на номер необходимо визуально зафиксировать своих коллег справа и слева или хотя бы место их пребывания.

Подробности происшествия выясняют в СУ СКР по Пермскому краю.

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#Происшествия#Несчастный случай#Охота
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