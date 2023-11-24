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В соликамскую колонию чуть не пронесли запрещенные предметы

В колонию в Соликамске пытались пронести мобильные телефоны под пакетами с молоком

24 ноября 2023, 07:17
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

В соликамскую колонию чуть не пронесли запрещенные предметы

Поставку пресекли сотрудники учреждения.

В исправительную колонию №9 в Соликамске пытались пронести запрещенные предметы. Сотрудники оперативного отдела обнаружили несанкционированную поставку во время досмотра автотранспорта, завозящего продукты питания.

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили, что в кузове машины на дне бочки под пакетами с молоком нашли два перемотанных скотчем свертка. В них лежали девять мобильных телефонов, два зарядных устройства, две гарнитуры и 13 сим-карт. Сейчас по факту нарушения проводится проверка.

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