В колонию в Соликамске пытались пронести мобильные телефоны под пакетами с молоком

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В исправительную колонию №9 в Соликамске пытались пронести запрещенные предметы. Сотрудники оперативного отдела обнаружили несанкционированную поставку во время досмотра автотранспорта, завозящего продукты питания.
В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили, что в кузове машины на дне бочки под пакетами с молоком нашли два перемотанных скотчем свертка. В них лежали девять мобильных телефонов, два зарядных устройства, две гарнитуры и 13 сим-карт. Сейчас по факту нарушения проводится проверка.