В колонию в Соликамске пытались пронести мобильные телефоны под пакетами с молоком

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили, что в кузове машины на дне бочки под пакетами с молоком нашли два перемотанных скотчем свертка. В них лежали девять мобильных телефонов, два зарядных устройства, две гарнитуры и 13 сим-карт. Сейчас по факту нарушения проводится проверка.