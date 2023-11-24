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В Мотовилихинском районе простились с погибшим на СВО десантником

В Мотовилихинском районе прошли похороны убитого на СВО десантника

24 ноября 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Мотовилихинском районе простились с погибшим на СВО десантником

Мужчина отправился на спецоперацию в сентябре этого года.

В Перми в минувшую среду, 22 ноября, простились с десантником Иваном Тупицыным, погибшим на СВО еще 22 октября текущего года, пишет 59.ru со ссылкой на администрацию Мотовилихинского района. По данным властей, военнослужащий окончил 11 классов средней школы в деревне Комариха Ильинского района. В период с мая по ноябрь 2000 года он участвовал в боевых действиях на территории Чечни в должности старшего наводчика.

В сентябре текущего года Тупицын заключил контракт и ушел на СВО добровольцем. В Перми он жил в микрорайоне Вышка-2. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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