В Мотовилихинском районе прошли похороны убитого на СВО десантника

В Перми в минувшую среду, 22 ноября, простились с десантником Иваном Тупицыным, погибшим на СВО еще 22 октября текущего года, пишет 59.ru со ссылкой на администрацию Мотовилихинского района. По данным властей, военнослужащий окончил 11 классов средней школы в деревне Комариха Ильинского района. В период с мая по ноябрь 2000 года он участвовал в боевых действиях на территории Чечни в должности старшего наводчика.