В Мотовилихинском районе прошли похороны убитого на СВО десантника

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
В Перми в минувшую среду, 22 ноября, простились с десантником Иваном Тупицыным, погибшим на СВО еще 22 октября текущего года, пишет 59.ru со ссылкой на администрацию Мотовилихинского района. По данным властей, военнослужащий окончил 11 классов средней школы в деревне Комариха Ильинского района. В период с мая по ноябрь 2000 года он участвовал в боевых действиях на территории Чечни в должности старшего наводчика.
В сентябре текущего года Тупицын заключил контракт и ушел на СВО добровольцем. В Перми он жил в микрорайоне Вышка-2. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.