В Перми полиция задержала еще одного поджигателя военкомата

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Вчера, 23 ноября, около 21:30 в Перми полиция задержала еще одного поджигателя около Мотовилихинского военкомата, стало известно журналисту Properm.ru. В этот раз с бутылками зажигательной смеси к объекту пришел 72-летний мужчина. Попытка поджога пожилому террористу не удалась.
Информацию неофициально подтвердили несколько источников, официально полиция данные не подтверждает и не опровергает. Расследованием дела занимаются в отделе полиции в Мотовилихинском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
По информации журналиста Properm.ru, мужчине в мессенджер Viber звонили и писали неизвестные, представлявшиеся силовиками. Мужчину пугали долгами, принуждали брать кредиты и потребовали поджечь военкомат. Известно, что мужчина взял несколько сотен тысяч в банках, деньги по требованию мошенников пожилой человек отправил на их счета. Сегодня, по всей вероятности, ему изберут меру пресечения в Мотовилихинском районном суде.
Подобный случай в Дзержинском районе произошел неделей ранее. Тогда под домашний арест была отправлена 41-летняя женщина.