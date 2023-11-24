В Перми полиция задержала еще одного поджигателя военкомата

По информации журналиста Properm.ru, мужчине в мессенджер Viber звонили и писали неизвестные, представлявшиеся силовиками. Мужчину пугали долгами, принуждали брать кредиты и потребовали поджечь военкомат. Известно, что мужчина взял несколько сотен тысяч в банках, деньги по требованию мошенников пожилой человек отправил на их счета. Сегодня, по всей вероятности, ему изберут меру пресечения в Мотовилихинском районном суде.