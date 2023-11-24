properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Перми Театр-Театр перенес премьеру оперы «Сережа очень тупой» на 26 ноября

В Перми сорвался показ спектакля «Сережа очень тупой», осуждаемого за название

24 ноября 2023, 05:15
Фото: vk.com/antonjackass

В Перми Театр-Театр перенес премьеру оперы «Сережа очень тупой» на 26 ноября

Премьеру обещают провести, но позже.

Пермский Театр-Театр перенес премьеру спектакля «Сережа очень тупой». Была версия, что это связано с названием, так как в городе Качканар Свердловской области постановку отменили из-за слова «тупой». При этом на организаторов спектакля якобы написали заявление в прокуратуру.

Режиссер екатеринбургского Центра современной драматургии Антон Бутаков, который должен был показывать спектакль, написал: «Хочется орать на них словами классика: „ОЧНИСЬ, ТЫ ЖИВЕШЬ В 21 ВЕКЕ!„».

В Театре-Театре пояснили 59.RU, что «Сережа очень тупой» сложная в техническом плане опера. В ней участвует оркестр бытовой техники — более 70 приборов. Вдобавок, в постановке используется много видеоэффектов. Ее было решено перенести на несколько дней из-за технических сложностей.

Читайте также:
Анонимы оскорбились постановкой ТЮЗа. Мы проверили мюзикл на патриотизм (и не только)Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»Пермскую актрису Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище
#Театр-театр#Скандал
Подпишитесь
Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:19
Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 07:04
Прокуратура организовала проверку после пожара с тремя погибшими в Кировском районе
Сегодня, 08:05
В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака
Сегодня, 10:32
Специалисты рассказали, как уберечь смартфон от зимнего холода
Сегодня, 06:45
За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%
Сегодня, 11:35