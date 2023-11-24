В Перми сорвался показ спектакля «Сережа очень тупой», осуждаемого за название

В Театре-Театре пояснили 59.RU, что «Сережа очень тупой» сложная в техническом плане опера. В ней участвует оркестр бытовой техники — более 70 приборов. Вдобавок, в постановке используется много видеоэффектов. Ее было решено перенести на несколько дней из-за технических сложностей.