В Перми сорвался показ спектакля «Сережа очень тупой», осуждаемого за название

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Пермский Театр-Театр перенес премьеру спектакля «Сережа очень тупой». Была версия, что это связано с названием, так как в городе Качканар Свердловской области постановку отменили из-за слова «тупой». При этом на организаторов спектакля якобы написали заявление в прокуратуру.
Режиссер екатеринбургского Центра современной драматургии Антон Бутаков, который должен был показывать спектакль, написал: «Хочется орать на них словами классика: „ОЧНИСЬ, ТЫ ЖИВЕШЬ В 21 ВЕКЕ!„».
В Театре-Театре пояснили 59.RU, что «Сережа очень тупой» сложная в техническом плане опера. В ней участвует оркестр бытовой техники — более 70 приборов. Вдобавок, в постановке используется много видеоэффектов. Ее было решено перенести на несколько дней из-за технических сложностей.