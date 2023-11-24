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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Прикамье за неделю задержано более 240 водителей с признаками опьянения

В Прикамье за неделю задержано более 240 водителей с признаками опьянения

24 ноября 2023, 15:08
Фото: properm.ru
Из них 23 были задержаны за нетрезвое вождение повторно.

С 16 по 23 ноября на дорогах Пермского края остановлены 241 водитель, имевшие признаки опьянения. По каждому факту составлены административные материалы, которые направлены в суд для принятия решения в отношении нарушителя, сообщают в краевом ГИБДД.

Инспекторами также выявлено 23 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. За это нарушение ответственность предусмотрена ст. 264.1 УК РФ.

Напомним, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении — лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

#Авто#Общество#Криминал#Гибдд
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