В Прикамье за неделю задержано более 240 водителей с признаками опьянения

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
С 16 по 23 ноября на дорогах Пермского края остановлены 241 водитель, имевшие признаки опьянения. По каждому факту составлены административные материалы, которые направлены в суд для принятия решения в отношении нарушителя, сообщают в краевом ГИБДД.
Инспекторами также выявлено 23 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. За это нарушение ответственность предусмотрена ст. 264.1 УК РФ.
Напомним, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
При повторном нарушении — лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.