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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака

В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака

24 ноября 2023, 10:32
Фото: ideogram.ai
Лекарства больше не будут покупать за счет федерального бюджета.

Препараты для лечения рака «Абраксан» и «Пикрэй» со следующего года будут исключены из механизма финансирования за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Американские и швейцарский препараты включили в ОМС только в 2023 году, сообщает «КоммерсантЪ».

С 2024 года покупать препараты можно будет на средства региональных бюджетов. При этом замглавы координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич считает, что с этим будут проблемы, так как регионы плохо финансируют лечение препаратами, не входящими в перечень жизненно важных лекарств. Самостоятельно пациенты купить «Абраксан» и «Пикрэй» вряд ли смогут, так как речь идет о затратах в сотни тысяч рублей.

В краевом Минздраве пообещали Properm.ru прокомментировать ситуацию с запасами этих препаратов позже.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Рак#Лекарства
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