В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Препараты для лечения рака «Абраксан» и «Пикрэй» со следующего года будут исключены из механизма финансирования за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Американские и швейцарский препараты включили в ОМС только в 2023 году, сообщает «КоммерсантЪ».
С 2024 года покупать препараты можно будет на средства региональных бюджетов. При этом замглавы координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич считает, что с этим будут проблемы, так как регионы плохо финансируют лечение препаратами, не входящими в перечень жизненно важных лекарств. Самостоятельно пациенты купить «Абраксан» и «Пикрэй» вряд ли смогут, так как речь идет о затратах в сотни тысяч рублей.
В краевом Минздраве пообещали Properm.ru прокомментировать ситуацию с запасами этих препаратов позже.