В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака

С 2024 года покупать препараты можно будет на средства региональных бюджетов. При этом замглавы координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич считает, что с этим будут проблемы, так как регионы плохо финансируют лечение препаратами, не входящими в перечень жизненно важных лекарств. Самостоятельно пациенты купить «Абраксан» и «Пикрэй» вряд ли смогут, так как речь идет о затратах в сотни тысяч рублей.