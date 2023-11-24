В России задержаны грабителей бассейна с икрой

Мужчины в России похитили 2,7 тонны икры из грузовика, угрожая ножом водителю, однако были задержаны полицией, а директора предприятия поймали в аэропорту, после чего на них завели уголовное дело.

Кража произошла в районе поселка Сокоч Елизовского района, пишет sibdepo.ru. Задержаны были двое мужчин — 39-летний безработный, ранее судимый, и 29-летний директор компании, занимающейся переработкой металла. Они угрожали водителю грузовика, который перевозил 2,7 тонны икры. Грабители были в масках. Угрожая ножом, они вынудили водителя отдать им всю партию икры. Полиция позднее задержала обоих мужчин, а директора остановили в аэропорту, где он собирался покинуть страну. Против них возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный организованной группой в крупном размере). Директор попросил суд разрешить ему оставаться под домашним арестом, однако его просьбу отклонили из-за риска, что он покинет страну.