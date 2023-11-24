Владимир Путин присвоил пермскому директору школы почётное звание

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» директору пермской школы №146 и учителю географии Екатерине Охотниковой. Об этом сообщает пресс-служба краевого минобра.
Почетное звание Екатерине Охотниковой присвоено за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
Екатерина Охотникова работает в системе образования 30 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и ряд наград. С 1994 года преподает географию в школе №146, а с сентября нынешнего года назначена ее директором.