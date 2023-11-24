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Владимир Путин присвоил пермскому директору школы почётное звание

Владимир Путин присвоил пермскому директору школы почётное звание

24 ноября 2023, 14:18
Фото: министерство образования Пермского края
Екатерина Охотникова возглавляет пермскую школу №146

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» директору пермской школы №146 и учителю географии Екатерине Охотниковой. Об этом сообщает пресс-служба краевого минобра.

Почетное звание Екатерине Охотниковой присвоено за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Екатерина Охотникова работает в системе образования 30 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и ряд наград. С 1994 года преподает географию в школе №146, а с сентября нынешнего года назначена ее директором.

#Пермь#Образование#Владимир Путин#Среднее образование#Звание
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