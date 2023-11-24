На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Возбуждено уголовное дело

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Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 08:06
Следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причиной для этого стал пожар в Перми, во время которого погибли три человека — 35-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 11 и 5 лет.
Инцидент произошел сегодня ночью, 24 ноября, в Кировском районе, в одном из частных домов по ул. Чекалина. Известно, что еще один человек с полученными травмами госпитализирован в больницу. В пресс-службе регионального МЧС также ранее сообщали, что пожар полностью уничтожил дом, три автомобиля, которые были рядом, и постройки во дворе.
Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району, следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. Продолжается осмотр места пожара с применением высокотехнологичной техники. Назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара, а также гибели людей. Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, ведется допрос свидетелей и иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств трагедии, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством СУ СК России по региону.