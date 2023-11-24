На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел сегодня ночью, 24 ноября, в Кировском районе, в одном из частных домов по ул. Чекалина. Известно, что еще один человек с полученными травмами госпитализирован в больницу. В пресс-службе регионального МЧС также ранее сообщали, что пожар полностью уничтожил дом, три автомобиля, которые были рядом, и постройки во дворе.