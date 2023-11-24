За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в отчетном периоде, с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Индекс реальной заработной платы исчисляется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.