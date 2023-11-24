За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за сентябрь 2023 года зафиксирована в размере 58 тыс. 311,7 рублей. По отношению к сентябрю 2022 года её рост составил 11,5%, сообщает Пермьстат.
Реальная заработная плата в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го увеличилась на 5,1%.
В регионе сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.
В сентябре работники сферы «Добыча полезных ископаемых» получили в среднем 83 тыс. 464 рублей (+10,8% к сентябрю 2022-го). На последнем месте по уровню зарплат — работники сельского и лесного хозяйства — 39 тыс. 708,7 рублей (+8,6% к АППГ).
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в отчетном периоде, с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Индекс реальной заработной платы исчисляется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.