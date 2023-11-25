«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздники

В пресс-службе «Аэрофлота» информируют, что в дополнение к действующему расписанию перевозчик добавил три рейса из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), а также два рейса из Шереметьево (Москва), все они следуют в Пермь. Заниматься перелетами будет авиакомпания «Россия».