«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздники

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Пермь на период предпраздничных дней и новогодних выходных. Дополнительные рейсы ввели с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально значимых направлениях.
В пресс-службе «Аэрофлота» информируют, что в дополнение к действующему расписанию перевозчик добавил три рейса из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), а также два рейса из Шереметьево (Москва), все они следуют в Пермь. Заниматься перелетами будет авиакомпания «Россия».