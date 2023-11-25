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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь

«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздники

25 ноября 2023, 05:18
Фото: fusionbrain.ai

«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь

Оператором рейсов станет авиакомпания «Россия».

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту полетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Пермь на период предпраздничных дней и новогодних выходных. Дополнительные рейсы ввели с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально значимых направлениях.

В пресс-службе «Аэрофлота» информируют, что в дополнение к действующему расписанию перевозчик добавил три рейса из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), а также два рейса из Шереметьево (Москва), все они следуют в Пермь. Заниматься перелетами будет авиакомпания «Россия».

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Хэппи нью еар#Аэрофлот#Новый год
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