Бабушка и отец убитого на СВО жителя Пермского края судятся за гробовые выплаты

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Краснокамске бабушка погибшего на СВО пермяка судится с его отцом за выплаты. По данным пресс-службы суда, пенсионерка хочет получить страховые выплаты, денежное довольствие, премии и материальную помощь в связи с гибелью родственника.
Военного 1996 года рождения исключили из списков личного состава ВС РФ в марте 2022 года из-за смерти. Мать солдата, дочь истицы, умерла еще несколько лет назад, поэтому все деньги получил его отец.
По мнению бабушки, отец недостоин этих денег, так как не занимался воспитанием сына, не платил алименты, выпивал. Дочь с внуком жили у истицы. Внук воспитывался вместе с бабушкой с самого рождения.
В пресс-службе суда уточняют, что по другому гражданскому делу мужчина признан недостойным наследником к имуществу погибшего сына. Рассмотрение по этому делу еще продолжается. В ходе рассмотрения дела ответчик частично выплатил бабушке деньги, полученные от государства.