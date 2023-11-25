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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

На трассе в Нытвенском районе в ДТП погибли пассажир и водитель легковушки

ДТП с двумя погибшими случилось на трассе в Нытвенском районе

25 ноября 2023, 10:24
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

На трассе в Нытвенском районе в ДТП погибли пассажир и водитель легковушки

На месте работают сотрудники полиции.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 25 ноября, несколько часов назад произошло смертельное ДТП на трассе М7 — Волга, на участке дороги в Нытвенском районе. Около 10:42 в направлении Перми ехал автомобиль Renault Sandero. По предварительным данным от пресс-службы Госавтоинспекции Прикамья, на 417 километре водитель допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигающимся навстречу грузовым автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 60-летний водитель.

В результате аварии водитель и пассажир Renault погибли на месте инцидента. Сейчас на месте аварии работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ГИБДД напоминают водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и не прибегать к рискованным маневрам.

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