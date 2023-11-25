ДТП с двумя погибшими случилось на трассе в Нытвенском районе

Сегодня, 25 ноября, несколько часов назад произошло смертельное ДТП на трассе М7 — Волга, на участке дороги в Нытвенском районе. Около 10:42 в направлении Перми ехал автомобиль Renault Sandero. По предварительным данным от пресс-службы Госавтоинспекции Прикамья, на 417 километре водитель допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигающимся навстречу грузовым автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 60-летний водитель.