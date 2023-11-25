Этим вечером пермяки смогут увидеть северное сияние

В пермском астроклубе «Телескоп» рекомендуют выйти под звездное небо после захода солнца, в период с 19:00 до 23:00. Посмотрите в северную сторону. Полярное сияние должно показаться под созвездием Большой Медведицы или в северной части горизонта, если не помешает облачность. Чтобы разглядеть его, также можно сделать фотографию через смартфон с экспозицией.