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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В небе над Пермским краем вечером 25 ноября можно будет увидеть северное сияние

Этим вечером пермяки смогут увидеть северное сияние

25 ноября 2023, 11:50
Фото: fusionbrain.ai

В небе над Пермским краем вечером 25 ноября можно будет увидеть северное сияние

В атмосфере возникла магнитная буря, которая вызывает это прекрасное явление.

Жители Пермского края сегодня вечером могут увидеть полярное сияние. Причиной является магнитная буря. Индекс магнитной активности сейчас держится на уровне 4,6, что означает высокую вероятность возникновения северного сияния.

В пермском астроклубе «Телескоп» рекомендуют выйти под звездное небо после захода солнца, в период с 19:00 до 23:00. Посмотрите в северную сторону. Полярное сияние должно показаться под созвездием Большой Медведицы или в северной части горизонта, если не помешает облачность. Чтобы разглядеть его, также можно сделать фотографию через смартфон с экспозицией.

Пермяки смотрели северное сияние и делились фотографиями. Оторваться невозможно!
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#Общество#Пермь#Космос#Северное сияние
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