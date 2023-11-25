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Ночь на 25 ноября стала самой холодной за ноябрь 2023 года в Прикамье

Минувшая ночь в Пермском крае стала самой холодной за ноябрь

25 ноября 2023, 08:09
Фото: fusionbrain.ai

Ночь на 25 ноября стала самой холодной за ноябрь 2023 года в Прикамье

Синоптики говорят, что к сегодняшнему вечеру в регионе начнется потепление.

Впервые в ноябре этого года в Пермском крае зафиксированы двадцатиградусные морозы: в Гайнах температура воздуха составила -21,7°. В остальном регионе похолодало от -12° на юге до -19° на севере и северо-западе. В Перми было -15,6°, что также составляет самый низкий минимум с 1 ноября нынешнего года, отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Минувшая ночь станет самой холодной за ноябрь, так как начинающееся потепление продлится до конца месяца. Сегодня, 25 ноября, к вечеру на юге Прикамья прогнозируется повышение температуры воздуха до 0°, при этом продолжит падать небольшой снег.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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