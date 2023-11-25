Минувшая ночь в Пермском крае стала самой холодной за ноябрь

Впервые в ноябре этого года в Пермском крае зафиксированы двадцатиградусные морозы: в Гайнах температура воздуха составила -21,7°. В остальном регионе похолодало от -12° на юге до -19° на севере и северо-западе. В Перми было -15,6°, что также составляет самый низкий минимум с 1 ноября нынешнего года, отметили в ГИС-центре ПГНИУ.