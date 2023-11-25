Минувшая ночь в Пермском крае стала самой холодной за ноябрь

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Впервые в ноябре этого года в Пермском крае зафиксированы двадцатиградусные морозы: в Гайнах температура воздуха составила -21,7°. В остальном регионе похолодало от -12° на юге до -19° на севере и северо-западе. В Перми было -15,6°, что также составляет самый низкий минимум с 1 ноября нынешнего года, отметили в ГИС-центре ПГНИУ.
Минувшая ночь станет самой холодной за ноябрь, так как начинающееся потепление продлится до конца месяца. Сегодня, 25 ноября, к вечеру на юге Прикамья прогнозируется повышение температуры воздуха до 0°, при этом продолжит падать небольшой снег.