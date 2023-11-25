Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»

«PERMM давно вышел за пределы выставочных помещений и активно внедряет

современное искусство в городскую среду и работает с горожанами. За плечами музея

— десятки паблик-арт-проектов по всей России, образовательные и экскурсионные

программы для самой широкой аудитории: от детей 1,5 лет до людей 60+», — сообщает пресс-служба учреждения.