properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»

Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»

25 ноября 2023, 11:08
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Проголосовать за участников все желающие могут до 27 ноября.
Сюжет
Permm

Музей современного искусства PERMM попал в шорт-лист ежегодной премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Он может победить в номинации «Городская среда», посвященной общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города.

«PERMM давно вышел за пределы выставочных помещений и активно внедряет
современное искусство в городскую среду и работает с горожанами. За плечами музея
— десятки паблик-арт-проектов по всей России, образовательные и экскурсионные
программы для самой широкой аудитории: от детей 1,5 лет до людей 60+», — сообщает пресс-служба учреждения.

Подбором участников и составлением шорт-листов занимается экспертный совет «Сноба». Победители в каждой номинации определяются открытым голосованием на сайте издания, которое продлится до понедельника, 27 ноября. Лучших участников объявят на торжественной церемонии награждения в Москве, которая состоится 29 ноября.

В шорт-лист премии «Сделано в России» также включены центр изучения конструктивизма «Зотов», культурный центр «Левашовский хлебозавод» в Санкт-Петербурге, креативное пространство «Станкозавод» в Самаре, музей современного искусства ZAMAN в Уфе и букинистический магазин «Академия» в Санкт-Петербурге.

Читайте также:
Музей PERMM завершил переезд в здание бывшего автосалона«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом зданииСтала известна программа открытия музея PERMM в новом здании
#Общество#Пермь#Permm#Культура#Музей#Музей Permm#Премия#Современное искусство
Подпишитесь
Этим вечером пермяки смогут увидеть северное сияние
Сегодня, 11:50
Свердловский райсуд Перми назначил 72-летнему поджигателю военкомата домашний арест
Сегодня, 06:59
В центре Перми установили «портал» на выставку «Россия» в Москве
Сегодня, 13:00
ДТП с двумя погибшими случилось на трассе в Нытвенском районе
Сегодня, 10:24
Самолет из Сочи в Пермь вернулся на стоянку из-за технической неполадки
Сегодня, 08:57