Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Музей современного искусства PERMM попал в шорт-лист ежегодной премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Он может победить в номинации «Городская среда», посвященной общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города.
«PERMM давно вышел за пределы выставочных помещений и активно внедряет
современное искусство в городскую среду и работает с горожанами. За плечами музея
— десятки паблик-арт-проектов по всей России, образовательные и экскурсионные
программы для самой широкой аудитории: от детей 1,5 лет до людей 60+», — сообщает пресс-служба учреждения.
Подбором участников и составлением шорт-листов занимается экспертный совет «Сноба». Победители в каждой номинации определяются открытым голосованием на сайте издания, которое продлится до понедельника, 27 ноября. Лучших участников объявят на торжественной церемонии награждения в Москве, которая состоится 29 ноября.
В шорт-лист премии «Сделано в России» также включены центр изучения конструктивизма «Зотов», культурный центр «Левашовский хлебозавод» в Санкт-Петербурге, креативное пространство «Станкозавод» в Самаре, музей современного искусства ZAMAN в Уфе и букинистический магазин «Академия» в Санкт-Петербурге.