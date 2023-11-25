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Во время проведения СВО погиб 24-летний Владислав Черезов из Краснокамска

На СВО убит 24-летний военнослужащий из Краснокамска

25 ноября 2023, 04:01
Фото: пресс-служба администрации Краснокамского городского округа

Во время проведения СВО погиб 24-летний Владислав Черезов из Краснокамска

Подробности гибели властями не сообщаются.

Еще один житель Пермского края погиб на СВО. Пресс-служба администрации Краснокамского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о смерти 24-летнего Владислава Черезова. По данным властей, он родился 10 июня 1999 года. Обстоятельства гибели и воинское звание погибшего не уточняются.

СВО началась 24 февраля прошлого года. Сроки ее завершения неизвестны, а информация о числе погибших российских военнослужащих не разглашается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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