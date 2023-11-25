На СВО убит 24-летний военнослужащий из Краснокамска

Еще один житель Пермского края погиб на СВО. Пресс-служба администрации Краснокамского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о смерти 24-летнего Владислава Черезова. По данным властей, он родился 10 июня 1999 года. Обстоятельства гибели и воинское звание погибшего не уточняются.