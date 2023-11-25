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Posted Вчера, 17:42

Published Вчера, 17:42

Modified Вчера, 17:44

Updated Вчера, 17:44

Пермская актриса сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе»

Пермская актриса сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе»

25 ноября 2023, 17:42
Фото: vk.com/innromanova
Премьера пройдет в декабре.

Актриса из Пермского края сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе» — он будет носить название «Букины». Премьера состоится 18 декабря. Пермячка Инна Романова училась в местной школе хореографического искусства, окончила Московский институт культуры, ранее снималась в сериалах «СуперИвановы» и «СашаТаня».

Пермячка рассказала, что играет в сериале веселую и наивную девушку. Для прохождения кастинга она записывали пробы, которые описывает как «хулиганские».

Ситком «Счастливы вместе» выходил с 2006 года по 2013 год — это адаптация американского сериала «Женаты с детьми». О перезапуске сериала телеканал ТНТ заявил в 2023 году.

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#Пермь#Искусство#Кино#Сериал
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