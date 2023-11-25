Пермская актриса сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе»

Posted Вчера, 17:42
Published Вчера, 17:42
Modified Вчера, 17:44
Updated Вчера, 17:44
Актриса из Пермского края сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе» — он будет носить название «Букины». Премьера состоится 18 декабря. Пермячка Инна Романова училась в местной школе хореографического искусства, окончила Московский институт культуры, ранее снималась в сериалах «СуперИвановы» и «СашаТаня».
Пермячка рассказала, что играет в сериале веселую и наивную девушку. Для прохождения кастинга она записывали пробы, которые описывает как «хулиганские».
Ситком «Счастливы вместе» выходил с 2006 года по 2013 год — это адаптация американского сериала «Женаты с детьми». О перезапуске сериала телеканал ТНТ заявил в 2023 году.