Пермская ГИБДД в эти выходные будет ловить пьяных водителей

Если вы заметили нетрезвого автомобилиста, то сообщите о нем в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Городская ГИБДД часто проводит мероприятия по привлечению к ответственности пьяных водителей в выходные.