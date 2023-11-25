Пермская ГИБДД в эти выходные будет ловить пьяных водителей

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В эти выходные, 25 и 26 ноября, Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением в Перми. Инспекторы ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения и выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
Если вы заметили нетрезвого автомобилиста, то сообщите о нем в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Городская ГИБДД часто проводит мероприятия по привлечению к ответственности пьяных водителей в выходные.