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Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Перми ГИБДД в эти выходные проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Пермская ГИБДД в эти выходные будет ловить пьяных водителей

25 ноября 2023, 04:17
Фото: properm.ru

В Перми ГИБДД в эти выходные проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Сообщить о злостных нарушителях могут и сами горожане.

В эти выходные, 25 и 26 ноября, Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением в Перми. Инспекторы ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения и выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Если вы заметили нетрезвого автомобилиста, то сообщите о нем в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Городская ГИБДД часто проводит мероприятия по привлечению к ответственности пьяных водителей в выходные.

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#Авто#Общество#Пермь#Пермские дороги#Гибдд
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