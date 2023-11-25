Пермяк представился проституткой, чтобы помочь жене и ребенку

Выяснилось, что с ним разговаривал 30-летний пермяк, который имел музыкальное образование и смог изменить голос, чтобы звучать как девушка. Злоумышленник хотел таким образом заработать ради жены и детей. В ближайшее время его будут судить за мошенничество.