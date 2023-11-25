Пермяк представился проституткой, чтобы помочь жене и ребенку

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Пермяка задержали за обман челнинца. По данным издания chelny-biz.ru, пострадавший решил воспользоваться услугами проститутки. Он нашел в интернете номер и позвонил.
На звонок ответила женщина, с которой он договорился и перевел 16 тыс. рублей в качестве аванса и оплаты такси для девушки. Однако никто не приехал. Мужчина решил написать заявление в полицию.
Выяснилось, что с ним разговаривал 30-летний пермяк, который имел музыкальное образование и смог изменить голос, чтобы звучать как девушка. Злоумышленник хотел таким образом заработать ради жены и детей. В ближайшее время его будут судить за мошенничество.