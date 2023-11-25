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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Пермяк представился проституткой, чтобы помочь жене и ребенку

Пермяк представился проституткой, чтобы помочь жене и ребенку

25 ноября 2023, 13:16
Фото: fusionbrain.ai
Преступник незаконно получил 16 тысяч рублей от жителя Набережных Челнов.

Пермяка задержали за обман челнинца. По данным издания chelny-biz.ru, пострадавший решил воспользоваться услугами проститутки. Он нашел в интернете номер и позвонил.

На звонок ответила женщина, с которой он договорился и перевел 16 тыс. рублей в качестве аванса и оплаты такси для девушки. Однако никто не приехал. Мужчина решил написать заявление в полицию.

Выяснилось, что с ним разговаривал 30-летний пермяк, который имел музыкальное образование и смог изменить голос, чтобы звучать как девушка. Злоумышленник хотел таким образом заработать ради жены и детей. В ближайшее время его будут судить за мошенничество.

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