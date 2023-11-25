Полицейский из Прикамья отсудил 1,3 миллиона рублей за уголовное преследование

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Бывший сотрудник краснокамского уголовного розыска отсудил 1,3 млн рублей компенсации морального вреда за преследование по уголовному делу. По данным пресс-службы Краснокамского городского суда, мужчина в конце 2022 года был признан невиновным по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и получил право на реабилитацию. В суде не удалось установить событие преступления.
В 2023 году экс-силовик обратился в суд, требуя 1,5 млн рублей. Он пояснил, что его жизнь испортилась: в связи с подпиской о невыезде он лишился перспективного места работы в Москве, появились финансовые и личные трудности, его травили в социальных сетях, появились проблемы со здоровьем.
Суд решил удовлетворить иск, но снизил размер компенсации до 1,3 млн рублей. Деньги будут взысканы с бюджета РФ.
Журналист Properm.ru выяснил, что иск бывшего полицейского был удовлетворен в начале ноября. Сейчас решение обжалуется в краевом суде. Истец — Сурен Багманян. Ранее его обвиняли в пытках задержанного электрошокером, но оправдали. Из полиции он уволился по собственному желанию, когда получил предложение работать в СОБР.