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Полицейский из Прикамья отсудил 1,3 миллиона рублей за уголовное преследование

Полицейский из Прикамья отсудил 1,3 миллиона рублей за уголовное преследование

25 ноября 2023, 14:10
Фото: fusionbrain.ai
Мужчину обвиняли в применение электрошокера к задержанному, но в итоге оправдали.

Бывший сотрудник краснокамского уголовного розыска отсудил 1,3 млн рублей компенсации морального вреда за преследование по уголовному делу. По данным пресс-службы Краснокамского городского суда, мужчина в конце 2022 года был признан невиновным по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и получил право на реабилитацию. В суде не удалось установить событие преступления.

В 2023 году экс-силовик обратился в суд, требуя 1,5 млн рублей. Он пояснил, что его жизнь испортилась: в связи с подпиской о невыезде он лишился перспективного места работы в Москве, появились финансовые и личные трудности, его травили в социальных сетях, появились проблемы со здоровьем.

Суд решил удовлетворить иск, но снизил размер компенсации до 1,3 млн рублей. Деньги будут взысканы с бюджета РФ.

Журналист Properm.ru выяснил, что иск бывшего полицейского был удовлетворен в начале ноября. Сейчас решение обжалуется в краевом суде. Истец — Сурен Багманян. Ранее его обвиняли в пытках задержанного электрошокером, но оправдали. Из полиции он уволился по собственному желанию, когда получил предложение работать в СОБР.

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#Суд#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция
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