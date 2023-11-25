Полицейский из Прикамья отсудил 1,3 миллиона рублей за уголовное преследование

В 2023 году экс-силовик обратился в суд, требуя 1,5 млн рублей. Он пояснил, что его жизнь испортилась: в связи с подпиской о невыезде он лишился перспективного места работы в Москве, появились финансовые и личные трудности, его травили в социальных сетях, появились проблемы со здоровьем.