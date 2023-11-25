Свердловский райсуд Перми назначил 72-летнему поджигателю военкомата домашний арест

Из показаний пенсионера стало известно, что с ним говорили из Москвы по спецсвязи. «Второй куратор в день поджога сопровождал до военкомата, как будто я сбегу. Я сразу отказался, когда они сказали 22 ноября, что я должен сделать. Говорил, что я не военнослужащий, но они давили. Я все скрывал даже от жены, натворил дел, я согласен», — признался Андрей.