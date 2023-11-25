Свердловский райсуд Перми назначил 72-летнему поджигателю военкомата домашний арест

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Сегодня, 25 ноября, дежурная судья Свердловского районного суда Юлия Гузеева по ходатайству следствия УМВД по Перми назначила 72-летнему руководителю народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрею Городкову домашний арест сроком на два месяца — до 24 января 2024 года. Мужчину освободили и отправили домой сразу после вынесения решения. В минувший четверг 23 ноября при попытке поджечь здание Мотовилихинского военкомата около 21:30 его задержал участковый полиции. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 167 УК РФ, передает журналист Properm.ru из зала суда.
Во время судебного заседания стало известно, что Андрей Городков ранее не был судим, сейчас находится на пенсии, но продолжает работать. Адвокат Андрей Анфилофьев приобщил ходатайство дочери, в чьей квартире проживает пожилой мужчина, о том, что он может находиться там на период домашнего ареста. Обвиняемый осознает и признает вину, полностью раскаивается.
Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца — до 24 января. Андрею Городкову нельзя будет выходить из дома, кроме посещения больниц, а также запрещено общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи.
Правоохранительные органы пресекли действия пенсионера в момент поджога здания военкомата. В 21:25 он зажег фитиль у бутылки с зажигательной смесью, но его увидели и задержали полицейские.
На заседании суда стало известно, что у Городкова было два куратора, одного из них звали Денис. Сам пермяк рассказал в суде, что у него есть сообщник, который созванивался и встречался с ним на территории города. Неизвестные позвонили и рассказали, что некто Николай Городков пытается получить кредит. «Тупо меня развели», — говорит Андрей Городков о случившемся.
Из показаний пенсионера стало известно, что с ним говорили из Москвы по спецсвязи. «Второй куратор в день поджога сопровождал до военкомата, как будто я сбегу. Я сразу отказался, когда они сказали 22 ноября, что я должен сделать. Говорил, что я не военнослужащий, но они давили. Я все скрывал даже от жены, натворил дел, я согласен», — признался Андрей.
По информации журналиста Properm.ru, мужчину запугивали анонимные «следователи» — ему звонили и писали в мессенджере Viber. Городкову угрожали долгами, принудили взять два кредита — на суммы в 200 тыс. и 150 тыс. рублей и перевести их на «защищенные счета».
Сразу после того, как мужчина перечислил деньги мошенникам, его вынудили взять бутылку с горючей смесью и в «прямом эфире» с видеотрансляцией отправиться к военкомату. Поджог не удался, бутылка ударилась о стену и упала в снег, сам пожилой мужчина был задержан и более суток провел в ИВС.