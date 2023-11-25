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территория бывшего авторынка

Территорию бывшего авторынка на Островского благоустроят только в 2024 году

25 ноября 2023, 16:36
Фото: properm.ru
территория бывшего авторынка
Точные сроки реализации проекта пока не названы.

Авторынок по улице Николая Островского благоустроят только в 2024 году. По данным пресс-службы городской мэрии, концепцию благоустройства территории разрабатывал городской институт территориального планирования.

На этом участке в следующем году появится полноценная зона отдыха: чиновники приведут в порядок газоны, пешеходную зону, установят лавочки.

Снос здания авторынка на Островского был завершен еще в октябре 2022 года. Чиновники изъяли у собственников торговый комплекс площадью 1,7 тыс. кв м. по решению суда.

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#Недвижимость#Авто#Пермь#Благоустройство
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