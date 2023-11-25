Территорию бывшего авторынка на Островского благоустроят только в 2024 году

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Авторынок по улице Николая Островского благоустроят только в 2024 году. По данным пресс-службы городской мэрии, концепцию благоустройства территории разрабатывал городской институт территориального планирования.
На этом участке в следующем году появится полноценная зона отдыха: чиновники приведут в порядок газоны, пешеходную зону, установят лавочки.
Снос здания авторынка на Островского был завершен еще в октябре 2022 года. Чиновники изъяли у собственников торговый комплекс площадью 1,7 тыс. кв м. по решению суда.