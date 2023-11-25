Участник СВО из Пермского края подал иск для получения выплаты после ранения

В один из моментов случился взрыв, взрывной волной его опрокинуло на тротуар. Сотрудник не обращался за медицинской помощью, пока был на СВО, несмотря на то, что была боль в ноге. После возвращения из командировки врачи диагностировали рану левой голени — там обнаружили инородное тело. Врачи изъяли его — это был металлический осколок.