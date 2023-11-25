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Posted Вчера, 17:02

Published Вчера, 17:02

Modified Вчера, 19:08

Updated Вчера, 19:08

Участник СВО из Пермского края подал иск для получения выплаты после ранения

Участник СВО из Пермского края подал иск для получения выплаты после ранения

25 ноября 2023, 17:02
Фото: fusionbrain.ai
В голень мужчины попал осколок, но он не обращался к медикам, когда был на СВО.

Пермяк обратился в суд для получения выплаты за полученное ранение. Ответчиком он выбрал управление Росгвардии по Пермскому краю. Мужчине нужно установить факт ранения в период прохождения службы в зоне специальной военной операции. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, мужчина в апреле 2022 года выполнял боевые задачи.

В один из моментов случился взрыв, взрывной волной его опрокинуло на тротуар. Сотрудник не обращался за медицинской помощью, пока был на СВО, несмотря на то, что была боль в ноге. После возвращения из командировки врачи диагностировали рану левой голени — там обнаружили инородное тело. Врачи изъяли его — это был металлический осколок.

Мужчина просит суд установить факт получения ранения в зоне СВО и назначить ему единовременную выплату, которая полагается в связи указом президента России Владимира Путина.

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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь
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