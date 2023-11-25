Участник СВО из Пермского края подал иск для получения выплаты после ранения

Posted Вчера, 17:02
Published Вчера, 17:02
Modified Вчера, 19:08
Updated Вчера, 19:08
Пермяк обратился в суд для получения выплаты за полученное ранение. Ответчиком он выбрал управление Росгвардии по Пермскому краю. Мужчине нужно установить факт ранения в период прохождения службы в зоне специальной военной операции. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, мужчина в апреле 2022 года выполнял боевые задачи.
В один из моментов случился взрыв, взрывной волной его опрокинуло на тротуар. Сотрудник не обращался за медицинской помощью, пока был на СВО, несмотря на то, что была боль в ноге. После возвращения из командировки врачи диагностировали рану левой голени — там обнаружили инородное тело. Врачи изъяли его — это был металлический осколок.
Мужчина просит суд установить факт получения ранения в зоне СВО и назначить ему единовременную выплату, которая полагается в связи указом президента России Владимира Путина.