В МЧС предупредили пермяков о зимнем опасном погодном явлении

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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В отдельных районах Пермского края сегодня, 25 ноября, ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Это явление, когда лед и мокрый снег оседают на поверхности зданий и сооружений, ветвях деревьев и проводах. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки и увеличение числа ДТП, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В МЧС рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать около них автомобили. При аварии на электросетях отключите все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать резких торможений и маневров, а пешеходов — с осторожностью переходить проезжую часть.
О происшествиях сообщайте по номеру экстренных служб 112.