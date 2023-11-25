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В субботу 25 ноября в Прикамье прогнозируются гололедно-изморозевые отложения

В МЧС предупредили пермяков о зимнем опасном погодном явлении

25 ноября 2023, 04:47
Фото: properm.ru

В субботу 25 ноября в Прикамье прогнозируются гололедно-изморозевые отложения

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.

В отдельных районах Пермского края сегодня, 25 ноября, ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Это явление, когда лед и мокрый снег оседают на поверхности зданий и сооружений, ветвях деревьев и проводах. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки и увеличение числа ДТП, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В МЧС рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать около них автомобили. При аварии на электросетях отключите все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать резких торможений и маневров, а пешеходов — с осторожностью переходить проезжую часть.

О происшествиях сообщайте по номеру экстренных служб 112.

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