В МЧС предупредили пермяков о зимнем опасном погодном явлении

В МЧС рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать около них автомобили. При аварии на электросетях отключите все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать резких торможений и маневров, а пешеходов — с осторожностью переходить проезжую часть.