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В Чердынском округе простятся с 32-летним военнослужащим, погибшим под Бахмутом

В Прикамье прощаются с 32-летним убитым под Бахмутом военнослужащим

25 ноября 2023, 09:30
Фото: properm.ru; vk.com/cherdyn_adm

В Чердынском округе простятся с 32-летним военнослужащим, погибшим под Бахмутом

О гибели мужчины сообщили в местной администрации.

Сегодня, 25 ноября, в Прикамье проходит прощание с 32-летним Михаилом Башкирцевым, который был участником СВО. В пресс-службе администрации Чердынского городского округа сообщают, что мужчина погиб при выполнении боевых задач под Бахмутом. Власти выражают свои соболезнования.

О гибели жителей Пермского края во время СВО зачастую сообщают местные чиновники, администрации учебных заведений, где учились военнослужащие, а также родственники. Официальной статистики по числу убитых с начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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