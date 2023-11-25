В Прикамье прощаются с 32-летним убитым под Бахмутом военнослужащим

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сегодня, 25 ноября, в Прикамье проходит прощание с 32-летним Михаилом Башкирцевым, который был участником СВО. В пресс-службе администрации Чердынского городского округа сообщают, что мужчина погиб при выполнении боевых задач под Бахмутом. Власти выражают свои соболезнования.
О гибели жителей Пермского края во время СВО зачастую сообщают местные чиновники, администрации учебных заведений, где учились военнослужащие, а также родственники. Официальной статистики по числу убитых с начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, нет.