В центре Перми установили «портал» на выставку «Россия» в Москве

В центре Перми установили новый арт-объект в виде двери. Открыв ее, пермяки словно попадают в портал и оказываются на стенде Прикамья на выставке «Россия». Объект находится у гостиницы «Урал», рядом с фигурой пермского медведя, сообщают в пресс-службе администрации губернатора. Он установлен, чтобы пригласить жителей на День Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, который состоится во вторник, 28 ноября.