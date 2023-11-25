В центре Перми установили «портал» на выставку «Россия» в Москве

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В центре Перми установили новый арт-объект в виде двери. Открыв ее, пермяки словно попадают в портал и оказываются на стенде Прикамья на выставке «Россия». Объект находится у гостиницы «Урал», рядом с фигурой пермского медведя, сообщают в пресс-службе администрации губернатора. Он установлен, чтобы пригласить жителей на День Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, который состоится во вторник, 28 ноября.
Внутри арт-объекта можно увидеть видеоролики и приветствие робота Арди. В видео транслируются пермский балет, природа, авиационный двигатель ПД-14 и роботы. Также играет музыка. Власти говорят, что завтра звуковое сопровождение обновится, и пермяки смогут узнать необычные факты о регионе, которыми можно гордиться.
Выставка достижений «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля 2024 года.