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В центре Перми появился арт-объект в виде двери на выставку «Россия» в Москве

В центре Перми установили «портал» на выставку «Россия» в Москве

25 ноября 2023, 13:00
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В центре Перми появился арт-объект в виде двери на выставку «Россия» в Москве

Проходя мимо, с завтрашнего дня пермяки смогут узнать необычные факты о регионе.

В центре Перми установили новый арт-объект в виде двери. Открыв ее, пермяки словно попадают в портал и оказываются на стенде Прикамья на выставке «Россия». Объект находится у гостиницы «Урал», рядом с фигурой пермского медведя, сообщают в пресс-службе администрации губернатора. Он установлен, чтобы пригласить жителей на День Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, который состоится во вторник, 28 ноября.

Внутри арт-объекта можно увидеть видеоролики и приветствие робота Арди. В видео транслируются пермский балет, природа, авиационный двигатель ПД-14 и роботы. Также играет музыка. Власти говорят, что завтра звуковое сопровождение обновится, и пермяки смогут узнать необычные факты о регионе, которыми можно гордиться.

Выставка достижений «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля 2024 года.

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#Общество#Пермь#Арт-объект
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