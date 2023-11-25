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Мужчина провалился под лед на реке Кама в Пермском крае

В Усолье Пермского края мужчина провалился под лед на Каме

25 ноября 2023, 05:52
Фото: fusionbrain.ai

Мужчина провалился под лед на реке Кама в Пермском крае

Очевидцы передали пострадавшего медикам.

Вчера вечером, 24 ноября, в городе Усолье муниципального образования «город Березники» мужчина провалился под лед. Сообщение о происшествии в акватории Камы поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю в 17:30.

На место выезжали пять человек и две единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мужчина выбрался из реки самостоятельно. Очевидцы передали пострадавшего бригаде скорой помощи. В пресс-службе регионального МЧС сообщают, что обстоятельства и причина случившегося выясняются. Спасатели напоминают, что необходимо выполнять правила безопасного поведения на воде.

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#Происшествия#Пермь#Усолье#Происшествие на воде
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