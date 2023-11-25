В Усолье Пермского края мужчина провалился под лед на Каме

На место выезжали пять человек и две единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мужчина выбрался из реки самостоятельно. Очевидцы передали пострадавшего бригаде скорой помощи. В пресс-службе регионального МЧС сообщают, что обстоятельства и причина случившегося выясняются. Спасатели напоминают, что необходимо выполнять правила безопасного поведения на воде.