Власти Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей

Власти Перми начали процесс демонтажа самовольно установленных гаражей в Дзержинском районе. Планируется убрать около 150 таких объектов. По данным пресс-службы мэрии Перми, при обнаружении незаконных гаражей собственнику направляют уведомление о демонтаже объекта в течение трех дней. Если этого не происходит, то чиновники принимают меры.