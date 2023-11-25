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Updated Сегодня, 16:25

Власти Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей

Власти Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей

25 ноября 2023, 16:23
Фото: fusionbrain.ai
Демонтаж объектов планируется в Дзержинском районе.

Власти Перми начали процесс демонтажа самовольно установленных гаражей в Дзержинском районе. Планируется убрать около 150 таких объектов. По данным пресс-службы мэрии Перми, при обнаружении незаконных гаражей собственнику направляют уведомление о демонтаже объекта в течение трех дней. Если этого не происходит, то чиновники принимают меры.

Сейчас власти заключили контракт с подрядчиком, который выполнит работы. Демонтируют гаражи по улицам Детской, Голева, Отдыха, 3-ья Усть-Мулянской и на нескольких других.

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#Недвижимость#Пермь#Гараж#Снос
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