Власти Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Власти Перми начали процесс демонтажа самовольно установленных гаражей в Дзержинском районе. Планируется убрать около 150 таких объектов. По данным пресс-службы мэрии Перми, при обнаружении незаконных гаражей собственнику направляют уведомление о демонтаже объекта в течение трех дней. Если этого не происходит, то чиновники принимают меры.
Сейчас власти заключили контракт с подрядчиком, который выполнит работы. Демонтируют гаражи по улицам Детской, Голева, Отдыха, 3-ья Усть-Мулянской и на нескольких других.