Власти выбрали компанию для реставрации корпусов «Муравейника» в Перми

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Власти выбрали подрядчика, который будет заниматься реставрацией корпусов в ГУ ДО «Пермский краевой центр „Муравейник“». Ранее завершился ремонт фасада и крыши объекта, контракт разыгрывался на второй этап работ.
Начальная (максимальная) цена составляла 67,5 млн рублей. По данным портала госзакупок, было подано две заявки. Победителем стала компания ООО «Союз ПС», предложившая выполнить работы за начальную цену.
Компания должна обустроить два этажа здания и подвал, устранить трещины на стенах, заменить штукатурку и краску, проложить водопровод. Срок завершения работ намечен на 29 сентября 2024 года.
По данным Rusprofile, ООО» Союз ПС» зарегистрировано в 2006 году в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. У компании есть госконтракты на благоустройство территории Лысьвенского музея на 139 млн рублей, контракт на приспособления объекта культурного наследия для современного использования от спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Перми за 129 млн рублей.