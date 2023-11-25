Власти выбрали компанию для реставрации корпусов «Муравейника» в Перми

По данным Rusprofile, ООО» Союз ПС» зарегистрировано в 2006 году в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. У компании есть госконтракты на благоустройство территории Лысьвенского музея на 139 млн рублей, контракт на приспособления объекта культурного наследия для современного использования от спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Перми за 129 млн рублей.