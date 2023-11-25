Жительница Краснокамска отсудила 200 тысяч рублей за падение ребенка на самокате

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Жительница Краснокамска отсудила у АО «Гознак» 200 тыс. рублей за падение сына на самокате во время катания на стадионе. Иск был подан к Краснокамской бумажной фабрике, которая является филиалом АО. По данным пресс-службы суда, женщина требовала у компании 400 тыс. рублей.
Она пояснила, что сын катался на самокате по замкнутому треку, расположенному на территории спортивной площадки. Покрытие трека была частично разрушено, имелись ямы и бугры. Колесо самоката попало в место разрыва шва — мальчик упал и сломал обе кости левого предплечья. Мальчик долгое время проходил лечение и реабилитацию, что повлияло на его учебную и спортивную нагрузку.
Представитель фабрики выступал против требований, так как якобы не был доказан факт падения ребенка на территории, которую они обслуживают. Но в суде удалось установить, что мальчик упал на спортивной площадке, принадлежащей АО «Гознак».
При вынесении решения суд обратил внимание на поведение матери, она знала, где именно находится сын. Она могла предположить, что покрытие на стадионе небезопасно и не предназначено для катания на самокате. В итоге размер компенсации был снижен в два раза.
Решение в законную силу еще не вступило — его можно обжаловать.