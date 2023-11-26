Глава СКР Александр Бастрыкин занялся проблемами многодетных в Прикамье

К Бастрыкину через информационный центр поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском городском округе Пермского края. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. Свыше 230 многодетных семей положенной по закону землей не обеспечены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.