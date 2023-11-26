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230 многодетных семей в Прикамье не могут получить землю

Глава СКР Александр Бастрыкин занялся проблемами многодетных в Прикамье

26 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI

230 многодетных семей в Прикамье не могут получить землю

В СКР начали проверку предоставления земельных участков многодетным семьям в Прикамье.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав многодетных семей в Пермском крае, сообщили в центральном аппарате ведомства.

К Бастрыкину через информационный центр поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском городском округе Пермского края. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. Свыше 230 многодетных семей положенной по закону землей не обеспечены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ, указывают в ведомстве. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Пермь#Многодетные#Земля многодетным
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