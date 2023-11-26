На автотрассе Кунгур — Соликамск насмерть сбили дорожного рабочего

Как сообщают в Госавтоинспекции, сбивший человека ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1998 года рождения ехал в сторону Губахи. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил занос своего транспортного средства с последующим наездом на дорожного работника 1979 года рождения.