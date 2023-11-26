На автотрассе Кунгур — Соликамск насмерть сбили дорожного рабочего

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Сегодня, 6 ноября, около 10:40 часов на автодороге Кунгур — Соликамск дорожный рабочий был сбит проезжавшим мимо автомобилем. От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте происшествия.
Как сообщают в Госавтоинспекции, сбивший человека ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1998 года рождения ехал в сторону Губахи. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил занос своего транспортного средства с последующим наездом на дорожного работника 1979 года рождения.
Погибший вел дорожные работы на левой стороне проезжей части.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей обеспечивать постоянный контроль за управлением транспорта во время движения, не совершать опасных маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям.