Начало зимы в Перми ознаменуется оттепелью. Синоптики рассказали о рекордах осени

Как рассказывают метеорологи, в Пермском крае впервые в нынешнем ноябре отмечены двадцатиградусные морозы: в Гайнах температура воздуха упала до -21,7°С. На остальной территории минимумы составили от -12°С на юге до -19°С на севере и северо-западе, в Перми -15,6°С (также самый низкий минимум с начала ноября). Прошедшая ночь уже точно станет самой холодной за весь ноябрь, так как начинающееся потепление продлится до конца месяца. Уже в субботу к вечеру на юге края потеплело до 0°С, при этом продолжится небольшой снег.