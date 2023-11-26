Начало зимы в Перми ознаменуется оттепелью. Синоптики рассказали о рекордах осени

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Синоптики прогнозируют очень необычное для зимы распределение температуры воздушных масс в начале следующей недели в связи с выходом глубокого черноморского циклона на запад Европейской территории России. По прогнозу ГИЦ-центра ПГНИУ, ожидается мощный вынос тропического тепла на восток ЕТР и Урал, и вторжение холода в Восточную Европу.
На Европейскую территорию России холодный воздух будет поступать по крайне нестандартной траектории с юго-запада. У земли температурный контраст будет меньше, чем на высотах, но все же оттепель до +3˚С состоится и в Пермском крае. Это будет происходить при малооблачной погоде. На Южном Урале ожидаются температурные рекорды до +5…+7˚С.
Уже воскресным утром температура воздуха в Перми достигла 0°С, в понедельник ожидается повышение дневной температуры до +4˚С.
Как рассказывают метеорологи, в Пермском крае впервые в нынешнем ноябре отмечены двадцатиградусные морозы: в Гайнах температура воздуха упала до -21,7°С. На остальной территории минимумы составили от -12°С на юге до -19°С на севере и северо-западе, в Перми -15,6°С (также самый низкий минимум с начала ноября). Прошедшая ночь уже точно станет самой холодной за весь ноябрь, так как начинающееся потепление продлится до конца месяца. Уже в субботу к вечеру на юге края потеплело до 0°С, при этом продолжится небольшой снег.
Снегопады отмечались ночью в южной части края, максимум в Осе (4 мм), а в Перми выпало 2 мм. Днем небольшой снег продолжится. Отметим также, что в соседнем Ижевске после ночного снегопада (3 мм) ноябрь стал самым влажным за весь период метеорологических наблюдений, с начала месяца выпало 92 мм осадков (свыше 210% от нормы).