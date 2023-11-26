Пермские новогодние ели отправились в Санкт-Петербург и Брянск

С начала 2023 года из Пермского края вывезено 50,840 тыс. шт. рождественских деревьев (ель, сосна, пихта), что на 60% больше аналогичного периода 2022 года (32,050 тыс. шт.). Данные приводит пресс-служба Россельхознадзора.