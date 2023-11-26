Пермские новогодние ели отправились в Санкт-Петербург и Брянск

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
С начала 2023 года из Пермского края вывезено 50,840 тыс. шт. рождественских деревьев (ель, сосна, пихта), что на 60% больше аналогичного периода 2022 года (32,050 тыс. шт.). Данные приводит пресс-служба Россельхознадзора.
Так, 20 ноября сотрудники ведомства сопроводили отправку хвойных деревьев из Большесосновского района Пермского края 8,350 тыс. шт. рождественских деревьев в Московскую, Воронежскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Брянскую области, Санкт-Петербург и республику Башкортостан.
Перед отправкой все новогодние деревья прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль.