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Пермские новогодние ели отправились в Санкт-Петербург и Брянск

Пермские новогодние ели отправились в Санкт-Петербург и Брянск

26 ноября 2023, 05:41
В 2023 году прикамские питомники направили в другие регионы на 60% больше праздничных елей и пихт.

С начала 2023 года из Пермского края вывезено 50,840 тыс. шт. рождественских деревьев (ель, сосна, пихта), что на 60% больше аналогичного периода 2022 года (32,050 тыс. шт.). Данные приводит пресс-служба Россельхознадзора.

Так, 20 ноября сотрудники ведомства сопроводили отправку хвойных деревьев из Большесосновского района Пермского края 8,350 тыс. шт. рождественских деревьев в Московскую, Воронежскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Брянскую области, Санкт-Петербург и республику Башкортостан.

Перед отправкой все новогодние деревья прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

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