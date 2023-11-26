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Пермские спасатели передали орнитологам не улетевших на юг лебедей

Пермские спасатели передали орнитологам не улетевших на юг лебедей

26 ноября 2023, 07:01
Фото: Фото Министерства территориальной безопасности Пермского края
Птицы пытались устроиться на зимовку в районе деревни Хмели.

Сотрудники Пермской краевой службы спасения спасли лебедей, рассказали сегодня в региональном министерстве территориальной безопасности.

Фото: Фото Министерства территориальной безопасности Пермского края

В субботу, 25 ноября, в 11 час. 35 минут семь специалистов поисково-спасательной группа Пермской краевой службы спасения выехали на очистные пруды ТЭЦ-9 в деревню Хмели Пермского муниципального округа для эвакуации трёх лебедей. Птицы не смогли улететь в теплые края и могли стать жертвами хищников.

Спасатели, передвигаясь со страховкой по тонкому льду, дошли до ослабленных птиц, на руках вынесли их на берег и передали орнитологам.

#Общество#Пермь
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