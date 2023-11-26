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Published Сегодня, 10:56

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Пермяк взыскал с соседа за унижения компенсацию в 25 тысяч рублей

Пермяк взыскал с соседа за унижения компенсацию в 25 тысяч рублей

26 ноября 2023, 10:56
Фото: Midjourney
Ответчик на рассмотрение дела не явился, решение было вынесено заочно

36-летнему пермяку надоели бесконечные оскорбления от соседа. Чтобы прекратить издевательства, мужчина пошел в суд. За причиненные публичными обзывательствами страдания мужчина просил с соседа 300 тыс. рублей.

В иске мужчина указал, что 38-летний сосед неоднократно высказал в его адрес оскорбления, выраженные в неприличной форме. Он бесконечно оскорблял его на глазах у других людей, регулярно унижал его достоинство, подрывал авторитет в глазах других соседей. Оскорбления высказывались в особо неприличной форме, циничной, противоречащей нравственным нормам, с использованием бранной лексики.

В назначенный день ответчик в суд не явился, позиции по иску не высказал. Иск мужчины рассматривали заочно.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований, поскольку факт майского оскорбления мужчины установлен мировым судьей, привлекшим ответчика административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Решением суда с мужчины взыскана компенсация морального вреда 25 тысяч рублей. При определении размера компенсации суд исходил из степени и характера оскорблений, единичного подтвержденного случая оскорблений, а также требований разумности и справедливости. Решение в законную силу не вступило.

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