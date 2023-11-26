Пермяк взыскал с соседа за унижения компенсацию в 25 тысяч рублей

В иске мужчина указал, что 38-летний сосед неоднократно высказал в его адрес оскорбления, выраженные в неприличной форме. Он бесконечно оскорблял его на глазах у других людей, регулярно унижал его достоинство, подрывал авторитет в глазах других соседей. Оскорбления высказывались в особо неприличной форме, циничной, противоречащей нравственным нормам, с использованием бранной лексики.