По решению суда собачий приют должен уехать с комплекса ПНИПУ

Сейчас зоозащитники собирают деньги на новый приют, для покупки и обустройства участка им требуется 3 млн рублей. В социальных сетях, связанных с Центром помощи животным, указывается, что «в этом году наши любимцы, собаки из „Барбосика“ и „Счастливого хвостика“, столкнулись с неприятной ситуацией. Они рискуют остаться без единственной крыши над головой. Место, где они живут сейчас, должно быть покинуто по решению суда. В который подали „добрые люди“. Нам необходимы значительные деньги, чтобы переехать на новое место. Стоимость подходящей территории составляет 2 млн рублей, а обустройство этой территории еще 1 млн рублей. Аренда другого участка для нашего благородного дела представляет огромный риск быть выселенными владельцами в любой момент».