По решению суда собачий приют должен уехать с комплекса ПНИПУ

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
После 26 ноября расположенный в СНТ «Политехник» приют для бездомных животных должен переехать на новое место. Каждый день просрочки будет стоить его организаторам 300 рублей. Такое решение 16 ноября вынес Дзержинский районный суд по иску группы ученых ПНИПУ, потребовавших выселения собак с территории расположенной в непосредственной близости от кампуса вуза.
В своем иске, рассказали в суде, ученые указали, что они являются собственниками земельных участков и домовладений в СНТ «Политехник», к которым прилегают земельные участки ответчиков. На своих участках ответчики организовали Центр помощи бездомным животным. Скопление собак на сравнительно небольшой территории объективно создает условия для нарушения санитарно-эпидемических, гигиенических норм и шума.
В судебном заседании истцы пояснили, что земельные участки ответчиков частично огорожены, но собаки заходят как на территорию домовладений истцов, так и на общую территорию СНТ. Около 40 собак гуляют без намордников и провожатых, бросаются на людей, нападают на домашних кошек. «Жители боятся ходить по одному и отпускать на улицу детей. На улице стоит громкий лай, в том числе в ночное время», — рассказали представители научного мира.
Организаторы Центра помощи домашним животным с требованиями не согласились, указав, что приюта и питомника на земельных участках нет. Собаки являются домашними, их держат для развлечения и отдыха. Они не причиняют никому вреда.
Суд установил, что в 2022 году в ходе обследования спорного земельного участка выявлены нарушения земельного законодательства в части его использования не в соответствии с видом разрешенного использования «для садоводства», а для размещения Центра помощи бездомным животным. Факт того, что на земельных участках собственник содержит собак без особого на то разрешения и не для домашнего пользования, подтверждается проверкой надзорных органов, пояснениями истцов и показаниями свидетелей, а также фотоматериалами.
Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований, поскольку имеет место нарушения земельного законодательства. Ответчики не вправе содержать на земельных участках большое количество животных в необорудованном помещении и на необорудованной территории.
Сейчас зоозащитники собирают деньги на новый приют, для покупки и обустройства участка им требуется 3 млн рублей. В социальных сетях, связанных с Центром помощи животным, указывается, что «в этом году наши любимцы, собаки из „Барбосика“ и „Счастливого хвостика“, столкнулись с неприятной ситуацией. Они рискуют остаться без единственной крыши над головой. Место, где они живут сейчас, должно быть покинуто по решению суда. В который подали „добрые люди“. Нам необходимы значительные деньги, чтобы переехать на новое место. Стоимость подходящей территории составляет 2 млн рублей, а обустройство этой территории еще 1 млн рублей. Аренда другого участка для нашего благородного дела представляет огромный риск быть выселенными владельцами в любой момент».
Группа ученых в иске также высказала требования о запрете осуществлять деятельность по содержанию питомника (приюта) для собак. Это ходатайство судом было оставлено без удовлетворения, поскольку не установлено, что ответчики занимаются такой деятельностью и что на земельных участках находятся приют или питомник для собак.