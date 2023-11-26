С начала года силовики в Прикамье зарегистрировали 36 сообщений об экстремизме

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях экстремистской направленности и 43 сообщения о преступлениях террористической направленности, сообщает профильное издание прокуратуры Пермского края. Это незначительно меньше, чем за весь прошлый год. В 2022 году было зарегистрировано 45 сообщений о преступлениях экстремистской направленности и 48 сообщений о преступлениях террористической направленности.
«Буквально ежедневно сотрудники правоохранительных органов выявляют в сети „Интернет“ материалы, в которых содержатся признаки публичных призывов к экстремистской и террористической деятельности, оправдания и пропаганды терроризма, возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе», — указывает в публикации прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Виталий Копылов.
В 2022 году органы прокуратуры выявили 2, 3 тыс. нарушений закона экстремистской и террористической направленности, сообщают в ведомстве. Здесь речь идет о террористической незащищенности социальных объектов (школ, больниц и административных зданий) и мест массового пребывания. По представлению прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 437 лиц, к административной ответственности привлечено 91 лицо.
За первое полугодие прокурорами Пермского края в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму выявлено 1,2 тыс. нарушений. Такими нарушениями могут быть призывы к насилию или совершению терактов в соцсетях. По представлению прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 191 лицо, к административной ответственности привлечено 28 лиц.