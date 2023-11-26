С начала года силовики в Прикамье зарегистрировали 36 сообщений об экстремизме

За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях экстремистской направленности и 43 сообщения о преступлениях террористической направленности, сообщает профильное издание прокуратуры Пермского края. Это незначительно меньше, чем за весь прошлый год. В 2022 году было зарегистрировано 45 сообщений о преступлениях экстремистской направленности и 48 сообщений о преступлениях террористической направленности.