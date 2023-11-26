properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В СКР расследуют факт гибели пожилой пары на пожаре в Вильве

В СКР расследуют факт гибели пожилой пары на пожаре в Вильве

26 ноября 2023, 11:38
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю
Жилой дом в поселке Вильва в Горнозаводском районе начал гореть в субботу утром.

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку причин пожара в поселке Вильва в Горнозаводском районе. На пожаре погибли супруги-пенсионеры.

Предварительно установлено, что 25 ноября 2023 года в посёлке Старая Вильва началось горение жилого деревянного дома. После того как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела мужчины 1952 года и женщины 1953 года.

Сейчас следователем Горнозаводского отдела проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщали в региональном главке МЧС, 25 ноября 2023 года в 11:20 местного времени в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на ул. Пионерская в поселке Вильва Горнозаводского городского округа.

Приблизительная площадь пожара составила 100 метров квадратных метров. Горение было ликвидировано за сорок минут.

Подпишитесь
Стало известно, куда пермские семьи тратят материнский капитал
Сегодня, 06:24
Стало известно, когда начнут судить бывшего гендиректора «Порта Пермь»
Сегодня, 10:31
По решению суда собачий приют должен уехать с комплекса ПНИПУ
Сегодня, 06:08
Пермские спасатели передали орнитологам не улетевших на юг лебедей
Сегодня, 07:01
Начало зимы в Перми ознаменуется оттепелью. Синоптики рассказали о рекордах осени
Сегодня, 04:30
С начала года силовики в Прикамье зарегистрировали 36 сообщений об экстремизме
Сегодня, 09:37