В СКР расследуют факт гибели пожилой пары на пожаре в Вильве

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку причин пожара в поселке Вильва в Горнозаводском районе. На пожаре погибли супруги-пенсионеры.
Предварительно установлено, что 25 ноября 2023 года в посёлке Старая Вильва началось горение жилого деревянного дома. После того как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела мужчины 1952 года и женщины 1953 года.
Сейчас следователем Горнозаводского отдела проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщали в региональном главке МЧС, 25 ноября 2023 года в 11:20 местного времени в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на ул. Пионерская в поселке Вильва Горнозаводского городского округа.
Приблизительная площадь пожара составила 100 метров квадратных метров. Горение было ликвидировано за сорок минут.