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Стало известно, когда начнут судить бывшего гендиректора «Порта Пермь»

Стало известно, когда начнут судить бывшего гендиректора «Порта Пермь»

26 ноября 2023, 10:31
Фото: properm.ru
Марек Кинцл заключил досудебное соглашение со следствием, его обвинили в растрате имущества «Порта Пермь» миллиард рублей.

В Дзержинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла, рассказали в пресс-службе инстанции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, с которым в ходе проведения предварительного расследования заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Первое заседание по делу о растрате денег «Порта Пермь» назначено на 1 декабря.

Согласно предъявленному обвинению, в с декабря 2009 по конец ноября 2012 года Кинцл был председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь»,. С использованием своего служебного положения он растратил вверенное ему имущество ОАО «Порт Пермь». Речь идет о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях на территории порта общей стоимостью в размере 1,04 млрд рублей, посредством их безвозмездной передачи в собственность европейской компании «Далтамэн, СЕ», подконтрольной председателю Совета директоров ОАО «Порт Пермь».

В результате этого была осуществлена государственная регистрация перехода прав собственности на недвижимость от ОАО «Порт Пермь» к чешской «Далтамэн, СЕ», чем причинен ОАО «Порт Пермь» имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1,04 млрд рублей.

В 2022 году через суд 79,6% акций компании было истребовано в пользу государства, в 2023 году АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации. Компания занимается грузовыми перевозками и добычей нерудно-строительных материалов.

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#Никогданибудь#Суд#Экономика#Пермь
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