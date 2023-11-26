Стало известно, когда начнут судить бывшего гендиректора «Порта Пермь»

Согласно предъявленному обвинению, в с декабря 2009 по конец ноября 2012 года Кинцл был председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь»,. С использованием своего служебного положения он растратил вверенное ему имущество ОАО «Порт Пермь». Речь идет о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях на территории порта общей стоимостью в размере 1,04 млрд рублей, посредством их безвозмездной передачи в собственность европейской компании «Далтамэн, СЕ», подконтрольной председателю Совета директоров ОАО «Порт Пермь».