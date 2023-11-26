Стало известно, куда пермские семьи тратят материнский капитал

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 08:59
За время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Пермском крае было выдано более 270 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них в этом году — более 12 тысяч. Данные приводит пресс-служба отделения Соцфонда по Пермскому краю.
С начала года средствами материнского капитала в Прикамье распорядились почти 19 тысяч семей. Основным направлением, на которое расходуются средства, по-прежнему остается улучшение жилищных условий. 12 тысяч семей направили средства маткапитала на приобретение жилья с использованием кредитных средств. На эти цели направлено 7 млрд рублей. Без привлечения кредитов улучшили жилищные условия 2 тысячи семей на общую сумму более 1 млрд рублей.
На образование детей направили средства маткапитала 2,6 тысяч семей на сумму 16 млн рублей. На накопительную пенсию мамы — 46 человек на общую сумму 5,5 млн рублей. Ежемесячную выплату из средств маткапиала сейчас получают 3350 семей.
Те, кто не использовал средства материнского капитала, могут сделать это в любое время. Информация о сумме неизрасходованного маткапитала доступна родителям на портале госуслуг.
Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысяч рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысяч рублей.
1 февраля 2024 года Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.
Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей.
Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тыс. рублей.