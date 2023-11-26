Стало известно, куда пермские семьи тратят материнский капитал

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тыс. рублей.