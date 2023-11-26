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В Перми стало больше мест, где можно красиво выйти замуж

В Перми стало больше мест, где можно красиво выйти замуж

26 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Мэрия Перми расширило число локаций, где можно провести торжественную выездную регистрацию брака.

Администрация Перми внесла изменения в перечень мест для проведения торжественной регистрации заключения брака, обратил внимание на документ мэрии «КоммерсантЪ-Прикамье». Соответствующее постановление подписал 21 ноября глава города Эдуард Соснин.

Документ предусматривает увеличение количества локаций для проведения церемоний бракосочетания в Перми. В частности, перечень дополнен Дворцом Молодежи. Как сообщили в комитете ЗАГС администрации Перми, готовится еще одно постановление с добавлением в список локаций Арт-Резиденции по ул. Монастырская, 95А и Дворца культуры «Искра» по ул. Академика Веденеева, 54. С представителями обоих учреждений уже заключены соглашения.

Сейчас в списке мест для выездной регистрации брака есть:

  • сквер имени Олега Новоселова (подавать заявление нужно в Дзержинский отдел);
  • дворец Молодежи (Дзержинский отдел);
  • хрустальный зал (Мотовилихинский отдел);
  • сквер в 68 и 69 кварталах эспланады (Свердловский отдел);
  • сад имени Миндовского (Индустриальный отдел);
  • сквер на набережной Камы — от улицы Чистопольской до Шишкина (Кировский отдел);
  • парк культуры и отдыха имени Чехова (Орджоникидзевский отдел).
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#Общество#Пермь
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