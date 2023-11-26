В Перми стало больше мест, где можно красиво выйти замуж

Документ предусматривает увеличение количества локаций для проведения церемоний бракосочетания в Перми. В частности, перечень дополнен Дворцом Молодежи. Как сообщили в комитете ЗАГС администрации Перми, готовится еще одно постановление с добавлением в список локаций Арт-Резиденции по ул. Монастырская, 95А и Дворца культуры «Искра» по ул. Академика Веденеева, 54. С представителями обоих учреждений уже заключены соглашения.