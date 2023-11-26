В Перми стало больше мест, где можно красиво выйти замуж

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Администрация Перми внесла изменения в перечень мест для проведения торжественной регистрации заключения брака, обратил внимание на документ мэрии «КоммерсантЪ-Прикамье». Соответствующее постановление подписал 21 ноября глава города Эдуард Соснин.
Документ предусматривает увеличение количества локаций для проведения церемоний бракосочетания в Перми. В частности, перечень дополнен Дворцом Молодежи. Как сообщили в комитете ЗАГС администрации Перми, готовится еще одно постановление с добавлением в список локаций Арт-Резиденции по ул. Монастырская, 95А и Дворца культуры «Искра» по ул. Академика Веденеева, 54. С представителями обоих учреждений уже заключены соглашения.
Сейчас в списке мест для выездной регистрации брака есть: