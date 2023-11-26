В Пермских магазинах нашли опасные пельмени

16 ноября 2023 года уполномоченным лицом было организации было оформлено три электронных ветеринарных документа на 69 кг рыбных котлет из щуки, 99 кг рыбных пельменей из щуки», где в качестве сырья использовалось 9,5 кг мороженого филе щуки, чего недостаточно для выработки данного объема продукции.