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В Пермских магазинах нашли опасные пельмени

В Пермских магазинах нашли опасные пельмени

26 ноября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Сотрудники Россельхознадзора установили, что для производства 168 кг котлет и пельменей предприятие использовало всего 9,5 кг рыбного фарша.

В ноябре 2023 года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявили факт производства рыбной продукции неизвестного происхождения. Полуфабрикаты продавало пермское ООО «Фабрика замороженных продуктов „Запросто“.

Предприятие зарегистрировано в Орджоникидзевском районе Перми в марте 2023 года. Имеет сертификаты на производство восьми видов полуфабрикатов из мяса и рыбы.

16 ноября 2023 года уполномоченным лицом было организации было оформлено три электронных ветеринарных документа на 69 кг рыбных котлет из щуки, 99 кг рыбных пельменей из щуки», где в качестве сырья использовалось 9,5 кг мороженого филе щуки, чего недостаточно для выработки данного объема продукции.

Отсутствие информации о сырье не дает возможности обеспечения прослеживаемости при производстве продукции, не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, уточняют в Россельхознадзоре.

Своими действиями производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Продукция была реализована в оптовые фирмы в Перми — ООО «Продукт Компани», ООО «Северный ветер».

23 ноября 2023 года организации вынесено предостережение.

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