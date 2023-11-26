В Пермских магазинах нашли опасные пельмени

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В ноябре 2023 года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявили факт производства рыбной продукции неизвестного происхождения. Полуфабрикаты продавало пермское ООО «Фабрика замороженных продуктов „Запросто“.
Предприятие зарегистрировано в Орджоникидзевском районе Перми в марте 2023 года. Имеет сертификаты на производство восьми видов полуфабрикатов из мяса и рыбы.
16 ноября 2023 года уполномоченным лицом было организации было оформлено три электронных ветеринарных документа на 69 кг рыбных котлет из щуки, 99 кг рыбных пельменей из щуки», где в качестве сырья использовалось 9,5 кг мороженого филе щуки, чего недостаточно для выработки данного объема продукции.
Отсутствие информации о сырье не дает возможности обеспечения прослеживаемости при производстве продукции, не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, уточняют в Россельхознадзоре.
Своими действиями производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Продукция была реализована в оптовые фирмы в Перми — ООО «Продукт Компани», ООО «Северный ветер».
23 ноября 2023 года организации вынесено предостережение.