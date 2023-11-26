В Пермьстате рассказали, сколько детей рождается у одиноких мам

Пермьстат опубликовал данные к Международному дню матери. Исходя из сведений статистики, за 2022 год у мам в Пермском крае за прошлый год родились 23 245 малышей. Большинство из них — мальчики (11 828 мальчиков и 11 417 девочек). 16 406 новорожденных появились в семьях, где есть папа и мама, 6 839 малышей родились у одиноких мам.