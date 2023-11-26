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Published Сегодня, 05:03

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Updated Сегодня, 05:06

В Пермьстате рассказали, сколько детей рождается у одиноких мам

В Пермьстате рассказали, сколько детей рождается у одиноких мам

26 ноября 2023, 05:03
Фото: 1MI
Средний возраст пермячек, становящихся мамами — 29 лет.

Пермьстат опубликовал данные к Международному дню матери. Исходя из сведений статистики, за 2022 год у мам в Пермском крае за прошлый год родились 23 245 малышей. Большинство из них — мальчики (11 828 мальчиков и 11 417 девочек). 16 406 новорожденных появились в семьях, где есть папа и мама, 6 839 малышей родились у одиноких мам.

В 33,6% случаев рождались первенцы, у 34,1% мам в 2022 году родился второй ребенок, у 3,7% — пятый.

Средний возраст материнства в Пермском крае составляет 29 лет. 222 ребенка появились на свет у мам, не достигших 17 лет. 53 малыша родились у женщин в возрасте 45-49 лет, одна мама была в возрасте старше 50 лет.

73,3% женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста работают.

#Общество#Пермь
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