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В Соликамске будут судить предпринимателя за хищения при ремонте больницы

В Соликамске будут судить предпринимателя за хищения при ремонте больницы

26 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
В городской больнице в 2018 году проводился капитальный ремонт здания поликлиники, следствие считает, что часть денег была похищена подрядчиком.

В Соликамский городской суд поступило уголовное дело о хищении денежных средств ГБУЗ ПК «Городская больница города Соликамска» при выполнении работ по капитальному ремонту здания больницы, расположенного по адресу: Пермский край город Соликамск улица Молодежная, 16.

Как сообщают в пресс-службе суда, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено индивидуальному предпринимателю. Судя по открытым данным суда, речь идет о бизнесмене Илье Храмцове.

В материалах арбитражного суда есть упоминание о том, что мошенничество связано с попыткой получить деньги за несогласованные с заказчиком дополнительные и не предусмотренные проектом и сметой работы. Якобы по заявлению обвиняемого, он узнал о выполнении дополнительных работ только в рамках возбуждения уголовного дела.

Из картотек судов известно, что расследование уголовного дела в отношении Храмцова было завершено летом 2023 года. После этого адвокаты бизнесмена несколько раз ходатайствовали о продлении срока ознакомления с материалами дела, следователи МВД предоставляли им такую возможность, но защита и сам обвиняемый не являлись для изучения документов.

16 августа 2023 года следователь, в производстве которого находилось уголовное дело, обратился в суд с ходатайством об установлении обвиняемому и его защитнику срока для ознакомления с материалами дела в связи явным затягиванием стороной защиты времени ознакомления с материалами дела.

Из открытых данных известно, что Хромцов также является гендиректором и владельцем ООО «Виртус-Инжиниринг». В 2018 году эта компания заключила два госконтракта с Соликамской горбольницей на капитальный ремонт здания поликлиники с переходом на общую сумму 17,2 млн рублей. Работы, судя по данным системы госзакупок, уже завершены. По одному из контрактов, из-за которого возникли разногласия по стоимости работ, а потом было возбуждено уголовное дело, проводился ремонт уборных с заменой раковин и унитазов, замена оконных блоков, ремонт стен и другие работы.

Сейчас компания «Виртус-Инжиниринг» в арбитражном суде ведет спор с ГБУЗ ПК «Городская больница города Соликамска», по которому хочет возместить стоимость дополнительных работ на сумму более 1,5 млн рублей. С требованиями оплатить дополнительные работы компания обратилась в больницу только в 2022 году, когда уже расследовалось уголовное дело. Поскольку срок исковой давности истек, больница отказала своему подрядчику, после чего он обратился в суд. В материалах арбитражного дела есть указание на проведение в рамках расследования уголовного дела экспертизы, устанавливающей стоимость не учтенных дополнительных работ.

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