В Соликамске будут судить предпринимателя за хищения при ремонте больницы

Из открытых данных известно, что Хромцов также является гендиректором и владельцем ООО «Виртус-Инжиниринг». В 2018 году эта компания заключила два госконтракта с Соликамской горбольницей на капитальный ремонт здания поликлиники с переходом на общую сумму 17,2 млн рублей. Работы, судя по данным системы госзакупок, уже завершены. По одному из контрактов, из-за которого возникли разногласия по стоимости работ, а потом было возбуждено уголовное дело, проводился ремонт уборных с заменой раковин и унитазов, замена оконных блоков, ремонт стен и другие работы.