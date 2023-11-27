БК «Парма» в Саратове переиграла местный «Автодор»

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Саратове БК «Парма» обыграл местный БК «Автодор». Результат встречи 89:93 в пользу пермяков.
Лучшим у пермяков по итогам встречи стал капитан Александр Платунов, на счету которого 28 очков и 6 передач. В активе Би Джея Джонсона «дабл-дабл» из 26 очков и 12 подборов, а Айзея Риз заработал 24 очка и 8 передач.
Это пятая победа пермского клуба в 13 матчах сезона Единой лиги ВТБ.
В четверг, 30 ноября, «Парма» начнет свое выступление в Кубке России. На стадии 1/8 финала на домашнем паркете пройдет матч с командой Суперлиги-1 «Динамо» (Владивосток).