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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:25

БК «Парма» в Саратове переиграла местный «Автодор»

БК «Парма» в Саратове переиграла местный «Автодор»

27 ноября 2023, 04:24
Фото: БК "Парма"
Лучшим игроком стал капитан «Пармы» Александр Платунов.
Сюжет
Парма

В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Саратове БК «Парма» обыграл местный БК «Автодор». Результат встречи 89:93 в пользу пермяков.

Лучшим у пермяков по итогам встречи стал капитан Александр Платунов, на счету которого 28 очков и 6 передач. В активе Би Джея Джонсона «дабл-дабл» из 26 очков и 12 подборов, а Айзея Риз заработал 24 очка и 8 передач.

Это пятая победа пермского клуба в 13 матчах сезона Единой лиги ВТБ.

В четверг, 30 ноября, «Парма» начнет свое выступление в Кубке России. На стадии 1/8 финала на домашнем паркете пройдет матч с командой Суперлиги-1 «Динамо» (Владивосток).

#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол
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