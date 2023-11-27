БК «Парма» в Саратове переиграла местный «Автодор»

Лучшим у пермяков по итогам встречи стал капитан Александр Платунов, на счету которого 28 очков и 6 передач. В активе Би Джея Джонсона «дабл-дабл» из 26 очков и 12 подборов, а Айзея Риз заработал 24 очка и 8 передач.