Более 40 км водопровода заменили в Сахалинской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Лидером по объему выполненного ремонта водоснабжающих сетей стал Южно-Сахалинск. В островной столице заменили 12,22 км трубопровода. В Охинском районе отремонтировали 5,44 км коммуникаций, в Холмском — более 5 км. Основной объем работ провели в рамках подготовки Сахалинской области к прохождению отопительного периода и региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы».
В Холмске закончили капитальный ремонт водопровода на улице Шевченко. Кроме того, в центре портового города заменили почти 1 км инженерных сетей — там уложили новые долговечные пластиковые трубы, которым не страшна коррозия.
«Раньше часто случались порывы, и мы сталкивались с тем, что в домах не было воды. Нам обещали, что проблема будет решена и вот в этом году ремонт добрался до нас. Надеемся, что после замены сетей таких проблем не будет», — рассказала жительница Холмска Маргарита Галушина.
В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» ремонт водопровода закончили также в Анивском, Александровск-Сахалинском, Долинском, Корсаковском, Углегорском, Охинском районах и в Южно-Сахалинске. В областном центре на средства региональной программы обновили 5,3 км труб на участках в селе Березняки, в планировочном районе Ново-Александровск от улицы Ключевской до северной части села Новая Деревня, а также на улице Восточной. В Охинском районе подрядные организации заменили и отремонтировали 2,35 км сетей, в Долинске — 1,2 км.
«В 2022 году мы отремонтировали свыше 56 км сетей водоснабжения. Ежегодно количество сетей, требующих ремонта и замены, уменьшается. В результате проведенных работ по капитальному ремонту сетей повышается качество подаваемой воды и надежность системы водоснабжения», — отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Программу модернизации сетей коммунальной инфраструктуры запустили по инициативе президента РФ Владимира Путина. В действующую региональную программу в Сахалинской области включили уже 47 мероприятий по капремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2023, 2024 годы. Финансирование программы обеспечено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в сумме свыше 880 млн рублей, из них в 2023 году — 595,027 млн рублей.